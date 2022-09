Pallavolo: Mattarella, ‘pensavate di poter vincere Mondiali, grazie per l’Italia’

Settembre 12, 2022

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Quando ho letto i commenti nei giorni precedenti i Mondiali, veniva sostanzialmente fatto capire che è una squadra che partecipa al torneo per fare esperienza. Una magnifica dissimulazione, sono convinto che in realtà ciascuno di voi pensasse sin dal primo giorno a poter conquistare il titolo. L’avete fatto, complimenti , bravissimi, grazie per l’Italia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale la Nazionale italiana campione del mondo di pallavolo.

“Adesso -ha aggiunto il Capo dello Stato- noi aspettiamo i Mondiali femminili, sperando che le vostre sorelle del volley femminile possano seguire la vostra strada. Agli Europei è stato il contrario, hanno vinto prima loro e poi voi, quest’anno mi auguro che si ripeta il percorso inverso con la stessa sorte, facciamo a loro gli auguri più grandi ma nel frattempo oggi i complimenti a voi”.