Pallavolo: Mattarella, ‘primo set a polacchi premio per loro sportività’

Settembre 12, 2022

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Ieri vi ho visto dalla prima all’ultima battuta, anche il primo set era in realtà nelle vostri mani, ma averlo consegnato ai polacchi è stato un gesto di cortesia nei confronti dello sportivissimo pubblico di Katowice. Va dato atto al pubblico polacco di essere stato di grande sportività, questo un carattere tipico della pallavolo: la correttezza, il rispetto reciproco tra le squadre che competono e si incontrano e il pubblico. Mi auguro che rimanga sempre così, ne sono convinto, perchè è un esempio per tutti gli altri sport, alcuni dei quali hanno questa regola di comportamento, altri un po’ meno, per la verità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale la Nazionale italiana campione del mondo di pallavolo.