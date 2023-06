Pallavolo: Nations League, azzurre a Hong Kong per centrare la Final Eight di Arlington

Giugno 27, 2023

Hong Kong, 27 giu. -(Adnkronos) – Almeno due vittorie per centrare aritmeticamente la qualificazione alle Final Eight di Arlington, negli Stati Uniti, in programma dal 12 luglio. È questo l’obiettivo del Ct Davide Mazzanti alla viglia della terza ed ultima settimana di partite della Volley Nations League femminile. Dopo le quattro vittorie ottenute nella tappa di Hong Kong, le azzurre sono volate a Bangkok dove mercoledì 28 giugno alle 15.30 ora italiana affronteranno il Brasile, nella rivincita della semifinale mondiale dello scorso ottobre, vinta dalle sudamericane. Nei giorni successivi le sfide con Canada (30 giugno, alle 8.00 ora italiana), Croazia (1 luglio sempre alle 8.00) e Giappone (2 luglio alle 12.00).

Capitan Sylla e compagne occupano l’ottavo posto della classifica generale con 5 vittorie e 3 sconfitte: un doppio successo contro Canada e Croazia, entrambe ampiamente alla portata della nostra nazionale, dovrebbe garantire un posto tra le otto delle Finals in Texas. Servirà l’Italia aggressiva e compatta vista all’opera nel tie-break contro la Cina, non certo quella spenta del primo girone giocato in Turchia: la condizione fisica sta crescendo ed è lecito aspettarsi un passo avanti anche nel gioco, dato che i meccanismi tra la palleggiatrice Bosio ed il resto della squadra si stanno oliando sempre più col passare dei giorni. Tra le 14 convocate entra Francesca Villani, al rientro dopo un infortunio muscolare, ed esce Linda Nwakalor che comunque resta a Bangkok per proseguire il lavoro con il resto della squadra.