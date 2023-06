Pallavolo: Nations League, azzurre ko al tie-break con il Brasile

Giugno 28, 2023

Bangkok, 28 giu. – (Adnkronos) – Sconfitta all’esordio nella Pool 6 di Nations League a Bangkok per l’Italia. Le azzurre del ct Davide Mazzanti sono state piegate al tie-break dal Brasile (28-26; 20-25; 25-19; 21-25; 10-15) nella sfida valida per la seconda giornata della week 3 in svolgimento nella capitale thailandese. Dinanzi ai circa 8mila spettatori del PalaHuamark di Bangkok, l’Italia, orfana dell’infortunata capitan Myriam Sylla, ha incassato la quarta sconfitta in Volleyball Nations League che però, non compromette il cammino verso le Finals. Partita di cuore, testa e gioco delle azzurre che non sono riuscite però a chiudere un match a lungo dominato e chiuso con il settimo tiebreak in 9 partite di VNL. Domani le azzurre potranno godere di un giorno di break per preparare al meglio il decisivo match con il Canada (venerdì alle ore 8:00 italiane in diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena).