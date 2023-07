Pallavolo: Nations League, gli azzurri battono 3-2 il Canada e Finals più vicine

Luglio 6, 2023

Pasay City, 6 lug. – (Adnkronos) – Vittoria importante per l’Italvolley maschile che dopo aver battuto il Brasile all’esordio nella week 3 di Nations League a Pasay City si ripetono contro il Canada, faticando fino al tie-break, con i parziali di 25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 15-9. Prova non esaltante degli azzurri che comunque centrano la settima vittoria nella competizione (considerando i due successi nella week 1 e i tre della seconda settimana) e si avvicinano a grandi passi verso le Finals in programma a Danzica dal 19 luglio. I campioni tornano in campo domani 7 luglio alle 9 contro la Slovenia, una vittoria potrebbe già qualificare Giannelli e compagni alla final eight. Match in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su Now.