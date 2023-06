Pallavolo: Nations League, le avversarie degli azzurri

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – Sono stati resi noti, dopo il consueto preliminary inquiry, incontro che precede la giornata d’esordio di un torneo, i roster delle squadre che prenderanno parte alla Pool 1 della Volleyball Nations League in Canada. Avversarie dell’Italia saranno Argentina, USA, Cuba e Germania, squadre nelle quali militano tante conoscenze del campionato italiano. Il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi ha affidato la fascia di capitano a Marco Falaschi.

L’esordio nella prima tappa di VNL con l’Argentina è previsto per martedì 6 giugno alle 22.30 italiane. La gara sarà trasmessa in diretta su SKY Sport 1 e SKY Sport Arena (in streaming su NOW TV) e su volleyballworld.tv.