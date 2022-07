Pallavolo: Nations League, le azzurre superano 3-1 la Corea del Sud e si qualificano alle Finals

Luglio 1, 2022

Sofia, 1 lug. – (Adnkronos) – l’Italia femminile di volley batte 3-1 la Corea del Sud e si qualifica aritmeticamente alle Finals di VNL in programma ad Ankara dal 13 al 17 luglio. Sylla e compagne vincono con i parziali di 25-17, 23-25, 25-15, 25-19. Si tratta del sesto successo consecutivo per le azzurre che adesso potranno preparare con tranquillità gli ultimi due match di questa pool di Sofia. Si torna in campo domani, sabato 2 luglio, alle 19 contro la Bulgaria. Match in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.