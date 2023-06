Pallavolo: Nations League, netta vittoria per 3-0 degli azzurri sull’Iran

Giugno 21, 2023

Rotterdam, 21 giu. -(Adnkronos) – L’Italvolley ricomincia con un netto successo la Volley Nations League 2023. I campioni del mondo allenati da Fefè De Giorgi battono a Rotterdam l’Iran nel primo match della pool 2. Gli azzurri si impongono in tre set con i parziali di 25-19, 25-16, 26-24: si tratta del terzo successo nella competizione dopo quelli contro Cuba e Germania nella pool 1 giocata a Ottawa. Buone le prestazioni dei big al rientro. L’Italia torna in campo domani, giovedì 22 giugno, per affrontare la Cina. Match in diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena.