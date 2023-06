Giugno 6, 2023

Ottawa, 6 giu. (Adnkronos) – Non inizia bene l’avventura in Volley Nations League della nazionale azzurra guidata dal Ct Ferdinando De Giorgi. I campioni del mondo in carica sono stati sconfitti 3-0 (25-22, 25-23, 25-18) dall’Argentina nel primo dei quattro match della pool 1 che vedrà gli azzurri affrontare anche Stati Uniti, Cuba e Germania.