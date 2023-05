Pallavolo: Nazionale, azzurri al lavoro in Val di Fiemme in vista dei primi impegni stagionali

Maggio 22, 2023

Cavalese, 22 mag. – (Adnkronos) – Sono giorni di intenso lavoro in Val di Fiemme per la nazionale maschile che in settimana sarà impegnata nel DHL Test Match Tournament contro Olanda (mercoledì 24 ore 21) e Bulgaria (giovedì 25 ore 21); il torneo comincerà ufficialmente domani con l’incontro tra le due formazioni ospiti in arrivo in queste ore in Trentino. Per la Nazionale tricolore campione del mondo si tratterà delle prime due gare ufficiali che di fatto sanciranno l’inizio di una stagione internazionale che si preannuncia più che mai intensa e ricca di appuntamenti: la Volley Nations League, i Campionati Europei e, infine, le Qualificazioni Olimpiche.

Il CT azzurro avrà, dunque, la possibilità di cominciare a testare la condizione dei sui ragazzi in vista dei primi impegni stagionali. Per il doppio confronto, De Giorgi avrà a disposizione un gruppo molto giovane composto da 18 atleti, alcuni dei quali sono esordienti in maglia azzurra. Cinque, al momento, i reduci dal successo nei Campionati del Mondo: l’opposto Yuri Romanò, il libero Fabio Balaso, il centrale Leandro Mosca e gli schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Recine. Come detto sono giorni intensi con doppie sedute di lavoro tra allenamenti fisici e tecnici grazie ai quali la formazione tricolore cercherà di farsi trovare pronta per i primi impegni di stagione. Oggi il gruppo azzurro, che ha festeggiato il compleanno del vice allenatore Massimo Caponeri, ha beneficiato di una mezza giornata di riposo.