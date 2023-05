Pallavolo: Nazionale, le azzurre per il Dhl test match tournament di Lanciano

Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – Si avvicinano le prime uscite ufficiali della nazionale femminile di Davide Mazzanti, impegnata da lunedì 22 a mercoledì 24 maggio al Palazzetto dello Sport di Lanciano (CH) per il DHL Test Match Tournament. Oltre alle azzurre, come noto, prenderanno parte alla manifestazione anche la Croazia e il Canada. Le gare delle campionesse d’Europa saranno trasmesse in diretta dai Rai News (22 maggio con la Croazia) e da RaiSport + HD (23 maggio con il Canada). In vista del torneo oggi il commissario tecnico azzurro ha comunicato la lista delle atlete convocate per il prossimo collegiale a Lanciano (dal 17 al 24 maggio) e che saranno disponibili per le prime sfide stagionali.

Questo l’elenco delle azzurre convocate: Ilaria Battistoni, Anna Danesi, Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara); Francesca Bosio, Alessia Mazzaro, Francesca Villani (Reale Mutua Fenera Chieri); Agnese Cecconello (Cuneo Granda S.Bernardo); Sofia D’Odorico (Megabox Ond. Savio Vallefoglia); Alice Degradi, Loveth Omoruyi (E-Work Busto Arsizio); Giulia Gennari (Volley Bergamo 1991); Emma Graziani, Sylvia Nwakalor, Sara Panetoni (Il Bisonte Firenze); Adhouljok Malual, Rebecca Piva (Trasportipesanti Casalmaggiore); Linda Nwakalor (Bartoccini-Fortinfissi Perugia).