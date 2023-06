Pallavolo: primo ko per le azzurre in Nations League, la Polonia vince 3-1

Giugno 1, 2023

Antalya, 1 giu. – (Adnkronos) – Primo ko in Volley Nations League per l’Italvolley femminile che ad Antalya, nella pool 1, perde contro la Polonia per 3-1 con i parziali di 25-20, 20-25, 14-25, 18-25. Dopo la vittoria al tie-break sulla Thailandia, le ragazze di Mazzanti restano in partita soltanto nel primo set. Dal secondo parziale arriva il ritorno prepotente della nazionale allenata da Stefano Lavarini trascinata da Stysiak (24 punti per lei) e dalla centrale Korneluk. Le azzurre affronteranno domani, venerdì 2 giugno, gli Stati Uniti. Il match sarà in diretta su Sky Sport Arena.

Mazzanti propone Bosio-Nwakalor in diagonale palleggiatore-opposto, Degradi e Omoruyi schiacciatrici, Danesi e Squarcini al centro e Panetoni libero. Due cambi dunque rispetto al sestetto che ha iniziato contro la Thailandia: riposano la centrale Mazzaro e Parrocchiale (febbre per lei). Lavarini deve fare a meno della palleggiatrice Wolosz, capitana di Conegliano campione d’Italia, ma punta su Stysiak, ormai ex di Milano e prossimo opposto del Fenerbahce. Molto ben giocato il primo set con le azzurre incisive in battuta, precise in ricezione e praticamente sempre in vantaggio: sono sette i punti di Degradi in questo parziale, anche se è Sylvia Nwakalor a chiuderlo sul 25-20 in pipe con il suo quinto punto nel set.

Polonia che alza il livello nel secondo parziale, specialmente con Stysiak e Korneluk. La nazionale di Lavarini conduce dal primo all’ultimo punto, a nulla serve il tentativo di rimonta nel finale: un errore di Degradi chiude il set con il punteggio di 20-25. Ancora più netta la vittoria del terzo parziale da parte delle polacche che dominano e si aggiudicano un set senza storia lasciando le azzurre a quota 14. L’Italia non reagisce e perde anche il quarto e decisivo parziale perso per 25-18.