Pallavolo: seconda vittoria per gli azzurri in Nations League, Germania battuta 3-1

Giugno 10, 2023

Ottawa, 10 giu. – (Adnkronos) – L’Italia chiude la prima settimana di Volleyball Nations League con la seconda vittoria, questa volta sulla Germania per 3-1 (25-23, 25-18, 25-27, 25-19), vittoria che sposta gli azzurri in classifica verso l’alto, in attesa delle ultime gare, con 2 vittorie e 6 punti. Bilancio positivo quindi con due vittorie su quattro gare, con le due sconfitte arrivate contro squadre di prima fascia come USA e Argentina. Nella vittoria di oggi con la Germania, azzurri bravi a restare agganciati ai tedeschi nel primo set, mettendo la freccia nel finale per il sorpasso che ha consegnato il primo parziale che ha poi dato la spinta giusta nel prosieguo del match. Azzurri che perdono l’occasione di chiudere il terzo set (massimo vantaggio di 7 punti) con la Germania brava recuperare, senza però lasciar spazio nel quarto parziale che consegna il match ai ragazzi di De Giorgi.

Buona la prova nel complesso, azzurri bravi a non lasciar spazio ad una Germania che ha provato anche nel secondo e terzo set a frenare l’Italia. Miglior realizzatore della gara Rinaldi con 18 punti, dietri di lui Romanò con 17. Tra i tedeschi buona la prova di Weber con 17 punti messi a terra. Il gruppo rientrerà lunedì 12 giugno in Italia, prima del secondo impegno in programma Rotterdam, in Olanda, dal 21 al 25 giugno per affrontare Iran, Cina, Serbia e Polonia. Azzurri in campo con lo stesso 6+1 della vittoria su Cuba. Confermati quindi Sanguinetti e Bottolo dall’inizio. Germania avanti 2-0, il primo punto degli azzurri porta la firma di Sanguinetti. La Germania conduce nella prima fase, l’ace di Bottolo accorcia le distanze, 5-4, Rinaldi pareggia i conti in attacco 5-5. L’Italia trova il sorpasso, 6-5. La Germania forza al servizio, l’ace di Kaliberda vale l’11-10 con la Germania che torna avanti.

Rinaldi da seconda linea a segno, Italia avanti 12-11, prova a ripetersi ma trova il muro tedesco 12-12. Porro ci prova gusto, ancora un’attacco vincente da seconda linea questa volta di Bottolo 15-14. Germania avanti nuovamente, 19-16, De Giorgi manda in campo Gironi per Romanò. Porro di prima intenzione mette a terra il ventesimo punto per l’Italia che insegue, 22-20, il muro di Mosca avvicina gli azzurri distanti solo una lunghezza. Ancora un muro azzurro permette agli azzurri di pareggiare i conti 22-22, Italia subito in vantaggio 23-22. L’Italia non si ferma, due le palle set per gli azzurri 24-22, set chiuso sul 25-23.

Confermato il 6+1 iniziale nel secondo set, Italia reduce dalla bella rimonta del primo parziale, subito avanti 4-2, un muro e l’ace di Romanò per il +2. Italia avanti, Sanguinetti mette a terra il primo tempo del 8-5. Romanò aumenta il vantaggio azzurro, poi Rinaldi al servizio 12-6. L’Italia fa suo uno scambio da applausi, chiude Romanò per il 13-8. La Germania prova a reagire, il muro di Romanò vale il punto numero 12, Italia avanti 16-12. Vantaggio azzurro mantenuto fino al finale di set, 23-16. A chiudere il set è un fallo a rete della Germania 25-18.

Il terzo set parte subito bene con due servizi vincenti consecutivi di Sanguinetti, 3-0. Romanò passa in attacco e poi dai 9 metri, 5-1. La Germania sembra non tenere il ritmo azzurro in questo terzo set, un fallo in ricostruzione, sul servizio di Bottolo porta l’Italia sul 9-2. La Germania prova ad accorciare il distacco, 10-6. Errori da una parte e dall’altra nella parte centrale del set che vede l’Italia avanti 13-10. Una gran difesa di Balaso, l’attacco da seconda linea di Bottolo per il 18-13 Italia. Sanguinetti a muro fa la voce grossa, suo il punto del 19-13 ma la Germania non molla e recupera, 19-16. Cambio in casa Italia, in campo Falaschi per Porro. Un ace di Kaliberda porta la Germania in parità, 20-20. Il finale di set va avanti punto a punto, ai vantaggi, fino al punto conclusivo del 27-25 che consegna il set alla Germania che riapre così la partita.

Azzurri in campo nel quarto set così come nei primi tre. Avvio equilibrato, l’Italia cerca di prendere il largo sul 7-4, vantaggio che diventa di 5 lunghezze 11-6. Weber mette out il pallone che vale il 13-6 per l’Italia, il muro di Bottolo porta sul 14-6. Il quarto set sembra avere un’unica direzione, l’Italia gestisce bene il vantaggio senza far avvicinare la Germania 17-10. Il primo tempo di Mosca vale il 20-13. Il punto decisivo del 25-19 consegna all’Italia la seconda importante vittoria di questa week 1 canadese.