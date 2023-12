Pallavolo: ‘SemprexSempre-Noi Italia’, il docufilm sulle Nazionali azzurre

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – Martedì 19 dicembre alle ore 23.10 su Rai 2, andrà in onda “SEMPREXSEMPRE-NOI ITALIA”, il nuovo documentario che racconta dal punto di vista dei protagonisti azzurri il doppio Campionato Europeo che ha coinvolto ben 9 città italiane. Il docufilm, con la regia di Mario Maellaro e realizzato da A.F. Project con il patrocinio e coproduzione della Federazione Italiana Pallavolo, è un fantastico viaggio con tanti aneddoti del backstage, le vite private di atlete e atleti, i loro trasferimenti tra una sede di gioco e l’altra; un percorso sapientemente documentato da Maellaro durante l’arco delle rassegne continentali esplorando, oltre all’aspetto puramente sportivo, i sentimenti, l’amicizia e la passione. Il racconto, curato dal direttore di Rai Sport Jacopo Volpi, ruota attorno alle due Nazionali tricolori chiamate a recitare una parte da protagoniste durante i Campionati Europei organizzati in Italia, due squadre capaci nel biennio precedente di raggiungere risultati straordinari come le splendide vittorie alle rassegne continentali 2021 e il magnifico successo della Nazionale maschile nella rassegna iridata in Polonia. “SEMPREXSEMPRE-NOI ITALIA” è un docufilm affascinante, rivolto non solo ai tantissimi tifosi e appassionati di volley, ma destinato anche ad un pubblico più ampio considerando l’umanità degli atleti e delle atlete protagoniste. Il docufilm sarà disponibile anche su Raiplay e in replica nei giorni successivi su Rai Sport.