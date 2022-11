Novembre 2, 2022

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – La gara tra Pallavolo Padova ed Emma Villas Aubay Siena, valida per la sesta giornata di andata di SuperLega, in programma per sabato 5 novembre 2022, è rinviata a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra ospite. Lo ha annunciato la Lega Volley in un nota sul proprio sito ufficiale.