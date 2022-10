Pallavolo: Sylla, ‘mai scontato vincere una medaglia ai mondiali’

Ottobre 15, 2022

Apeldoorn, 15 ott. – (Adnkronos) – “La medaglia di Bronzo non era magari l’obiettivo principale, comunque sia con il risultato di oggi siamo terze al Mondo e non è una cosa semplice. Quattro anni dopo l’Argento 2018 siamo ancora sul podio e ci siamo riuscite battendo una squadra che non è mai facile da affrontare come gli Stati Uniti. Complimenti a noi per la medaglia, non è mai scontato ottenere un risultato come questo”. Lo dice la capitana della nazionale italiana Myriam Sylla dopo la conquista della medaglia di bronzo ai mondiali di pallavolo. “Credo sia visibile a tutti quanto questa Italia abbia lavorato, sia magari anche cambiata, però mantenendo sempre la sua identità. Contro il Brasile abbiamo dato il 100%, però non è bastato, adesso dobbiamo pensare solo alla medaglia di Bronzo”, conclude Sylla.