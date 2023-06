Pallavolo: terzo successo di fila nella pool 2 di Nations League per le azzurre, Olanda ko 3-2

Giugno 17, 2023

Hong Kong, 17 giu. -(Adnkronos) – Terza vittoria in altrettanti incontri per l’Italvolley femminile nella pool 2 di Volley Nations League, in corso a Hong Kong. Le campionesse d’Europa battono l’Olanda al tie-break con i parziali di 22-25, 25-22, 25-20, 18-25. 19-17. Si tratta del quarto successo nella competizione che riporta le azzurre in zona final eight. Ottima la prova della capitana Miriam Sylla autrice di 26 punti. Italia che torna in campo domani, domenica 18 giugno, alle 14.30 contro la Cina. Match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now.