Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. – (Adnkronos) – “Il centrale azzurro Simone Anzani questa mattina ha effettuato un test sotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport dell’Acqua Acetosa di Roma. Gli accertamenti hanno dato esito positivo per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica. In settimana l’atleta si unirà ai suoi compagni di club per riprendere il lavoro in palestra”. Così la Federvolley in una nota.