Ottobre 6, 2023

Rio de Janeiro, 6 ott. -(Adnkronos) – L’Italia torna a vincere al torneo preolimpico. Al Maracanazinho di Rio de Janeiro gli azzurri riscattano il ko con la Germania superando per 3-0 l’Iran con i parziali di 25-22, 25-22, 25-23 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Domani contro Cuba (ore 18.30) e domenica contro il Brasile (ore 15) le sfide decisive per la qualificazione a Parigi 2024.