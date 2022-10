Pallavolo: Vero Volley Milano si presenta, obiettivo Serie A1 e Champions da protagoniste

Ottobre 20, 2022

Milano, 20 ott. – (Adnkronos) – Continuare a essere protagonista in Serie A1 e per la seconda volta consecutiva nella CEV Champions League. Sono ambiziosi gli obiettivi della Vero Volley Milano, che questa mattina nel capoluogo lombardo ha presentato la sua prima squadra femminile. Le vice campionesse d’Italia in carica di coach Marco Gaspari, battute da Conegliano nelle finali scudetto, in cabina di regia ripartono dalla confermatissima Alessia Orro, nuovo capitano, e dalla new-entry Letizia Camera. Al centro, confermate la centrale USA Dana Rettke e Sonia Candi, sono arrivate la campionessa d’Italia Raphaela Folie e Jovana Stevanovic, oro Mondiale con la Serbia. In diagonale con le palleggiatrici, saranno protagoniste la talentuosa statunitense Jordan Thompson e la giovane promessa belga, Pauline Martin. In banda, guidate dalla miglior schiacciatrice dell’ultimo Mondiale, Myriam Sylla, si alterneranno delle stelle come la polacca Magdalena Stysiak, la bielorussa Anna Davyskiba e la bosniaca Edina Begic, oltre alla ‘blindata’ coppia di liberi: Beatrice Parrocchiale e Beatrice Negretti. L’esordio in campionato della Vero Volley è in programma sabato 22 ottobre alle ore 20.30 all’Arena di Monza contro la Wash4Green Pinerolo.

Il Vero Volley da questa stagione ha cambiato anche denominazione, divenendo Vero Volley Milano, in prospettiva di un trasferimento più stabile da Monza della sua formazione femminile nel capoluogo lombardo.

Su questo, durante la presentazione, così si è espressa Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley: “Abbiamo già giocato a Milano, in Serie A2 maschile, giochiamo da tanto a Monza e in entrambe le città abbiamo un settore giovanile di eccellenza. Siamo forti, indipendenti, liberi: fatto non da poco, soprattutto per fare sport. Siamo pronti a fare una nuova esperienza a Milano: lo faremo gradualmente, questa stagione solo in qualche occasione, mentre dalla prossima vedremo anche se saremo messi nelle condizioni di farlo. Abbiamo la struttura per pensare strategicamente che la pallavolo non debba essere confinata come disciplina a città considerate piccoline. Quest’anno abbiamo una squadra competitiva, che ha dei grandi obiettivi. Lo spostamento a Milano sarà uno strumento di coinvolgimento ulteriore, con la voglia di fare crescere il movimento di vertice in una metropoli europea. A Milano c’è un problema di impiantistica e per questo inizieremo a giocare qualche gara all’Allianz Cloud, poi vedremo anche la volontà politica di farci approdare in città. Monza e Milano sono molto vicine: cercherei di superare questa divisione. Per un discorso di gratitudine la città di Monza merita e continuerà ad avere la squadra maschile ma anche la femminile per alcune gare”.