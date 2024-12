Palmieri (Sia): “Adolescenti dall’andrologo già a 14 anni”

12 Dicembre 2024

Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) – Come per le ragazze anche per i ragazzi è importante fare dei controlli fin dalla giovane età, per consentire di identificare eventuali patologie, o problemi a livello dell’apparato genitale che diagnosticati precocemente, possono spesso essere curati. “La nostra campagna di prevenzione è molto importante soprattutto per le giovani generazioni, a partire dai 14 anni di età. Dobbiamo raccontare quali sono gli stili di vita adeguati che questi ragazzi devono seguire per evitare poi di avere problemi e malattie da adulti e anziani”.

Così Alessandro Palmieri, presidente della Società italiana di Andrologia, in occasione del convegno “S3 – Salute Sessuale SIA” in programma a Milano il 12 e il 13 dicembre con i principali esperti nazionali. Un appuntamento che è anche l’occasione per promuovere una nuova campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione verso la prevenzione andrologica, volta ad avvicinare giovani maschi con l’obiettivo di raggiungere gli interessi della fascia di età target (14-35) e la costituzione di una community consapevole che la prevenzione andrologica non debba essere più un tabù.