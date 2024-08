Paltrinieri sul suo futuro: “Ultima gara? Devo pensarci, ora mi fermo”

9 Agosto 2024

Parigi, 9 ago. (Adnkronos) – Gregorio Paltrinieri parla del suo futuro, non esclude il ritiro e lascia qualche dubbio dopo il nono posto nel nuoto di fondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. “La mia olimpiade fino a stamattina è stata buona, ho fatto cose incredibili in piscina che secondo me mi hanno condizionato nella preparazione. Dispiace che non sono arrivato benissimo a questa gara ma nel complesso sono contento di questa Olimpiade. Che voto mi darei a questi Giochi? Mi voglio dare 9. Ho fatto una grande Olimpiade, inaspettata per la voglia di mettermi in gioco e per le posizioni raggiunte”, dice l’azzurro, 30 anni, tracciando un bilancio delle sue gare. A Parigi, ha vinto l’argento nei 1500 e il bronzo negli 800: in totale 5 medaglie olimpiche, nessun nuotatore come lui nella storia dello sport italiano.

Quindi sul suo futuro spiega: “Adesso potrebbe succedere di tutto, non ci ho voluto pensare prima di queste gare. Sicuramente mi fermerò e tanto, ho bisogno di mesi per rimettermi in sesto e godermi quello che in queti anni ho lasciato da parte. Voglio prendermi un periodo, non so se questa sia stata la mia ultima gara, se sia finito il mio tempo. Devo pensarci”.

“L’unica cosa di cui sono sicuro – aggiunge il campione azzurro – è che ho bisogno di fermarmi. Posso ricominciare tra un mese non c’è la farei prima e poi se dovessi continuare, cosa che non escludo, mi serve tempo a livello mentale. Non posso più fare tutto dovrò prendere una decisione”.

Mia ultima olimpiade? No, quella cosa mi potrebbe stimolare. Portabandiera? Prima o poi mi tocca…, se me lo dicono prima continuo…”, dice, lasciando aperto uno spiraglio per la prossima edizione dei Giochi, in programma nel 2028: “Voglio pensare che se lo faccio è per qualcosa di grande, arrivare a Los Angeles”.