Papa: amare è servire e dare la vita, combattere cancro dell’indifferenza**

Maggio 15, 2022

Città del Vaticano, 15 mag. (Adnkronos) – “Amare significa: servire e dare la vita. Servire, cioè non anteporre i propri interessi, disintossicarsi dai veleni dell’avidità e della competizione, combattere il cancro dell’indifferenza e il tarlo dell’autoreferenzialità, condividere i carismi e i doni che Dio ci ha donato. Nel concreto, chiedersi ‘che cosa faccio per gli altri?’ e vivere le cose di ogni giorno in spirito di servizio, con amore e senza clamore, senza rivendicare niente”. Così Papa Francesco nell’omelia nel corso della messa e del rito della canonizzazione dei Beati da piazza San Pietro.

“E poi dare la vita, che non è solo offrire qualcosa, come per esempio alcuni beni propri agli altri, ma donare sé stessi”, ha sottolineato Francesco.