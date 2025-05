Papa: Ascani, ‘ha scelto pace come stella polare’

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “‘La pace sia con tutti voi’. Grande gioia e commozione per l’elezione di Papa Leone XIV. Chiamato a guidare il popolo di Dio in un tempo davvero difficile ha scelto la pace come stella polare. Lo accompagneranno, proprio come oggi a piazza San Pietro, le preghiere e l’affetto della comunità dei fedeli”. Così Anna Ascani del Pd.