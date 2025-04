Papa: bandiere a mezz’asta in Gb nelle residenze dove non risiede re Carlo

21 Aprile 2025

Londra, 21 apr. (Adnkronos) – Nel Regno Unito, la bandiera dell’Unione verrà esposta a mezz’asta nelle residenze reali in cui non risiede Re Carlo. Lo ha detto una fonte reale al Guardian. Durante la cerimonia del Cambio della Guardia verrà suonata una musica cupa per rispecchiare “la tristezza del momento”, ha detto la fonte, aggiungendo che si prevede che un membro della famiglia reale parteciperà ai funerali del Papa, se il Vaticano sarà d’accordo, ma è troppo presto per dire chi andrà a rendergli omaggio.