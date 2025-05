Papa: Barelli, ‘auguriamo pontificato di pace e illuminato’

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “A nome mio personale e dell’intero gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati, mi unisco alla gioia per l’elezione al soglio Pontificio di Papa Leone XIV. Il suo messaggio inaugurale, incentrato sulla promozione della pace nel mondo, ha toccato profondamente i cuori di milioni di fedeli e cittadini. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, le sue parole sono state un messaggio di speranza e ci hanno ricordato l’importanza di costruire ponti di dialogo. A Sua Santità auguriamo un pontificato di pace, fecondo e illuminato”. Così il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli.