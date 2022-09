Settembre 4, 2022

Città del Vaticano, 4 set.(Adnkronos) – Candela Giarda, la ragazza argentina affetta da grave encefalopatia guarita grazie al miracolo riconosciuto a papa Luciani, non è presente in piazza San Pietro per la beatificazione. E’ dovuta rimanere in patria per un infortunio ad un piede.