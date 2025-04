Papa. Bignami (FdI), ‘ha segnato profondamente storia della Chiesa e del mondo’

21 Aprile 2025

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “Con immenso dolore apprendiamo la notizia della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Un pontefice che ha segnato profondamente la storia della Chiesa e del mondo con il suo messaggio di amore e vicinanza agli ultimi”. Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

“Il suo impegno per la pace, la giustizia sociale e il dialogo tra i popoli resterà un’eredità preziosa per l’umanità. In questo momento di lutto, a nome di tutti i deputati di Fratelli d’Italia mi unisco al cordoglio della comunità cristiana e di tutti coloro che hanno trovato nella sua parola e nel suo esempio una guida di speranza. Il pensiero di fratellanza in questo momento va alla Chiesa Cattolica e a tutti i fedeli nel mondo”, aggiunge.