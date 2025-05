Papa: Binaghi, ‘gli ho scritto lettera per invitarlo agli Internazionali, a volte miracoli accadono’**

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Ho scritto una lettera al Papa per invitarlo agli Internazionali Bnl d’Italia”. La conferma arriva direttamente dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Il cardinale Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Papa Leone XIV, è un grande appassionato di tennis. Si è definito un praticante dilettante, anche se non ha avuto molte occasioni di giocare dopo il ritorno dal Perù, in cui ha esercitato prima come missionario e poi come vescovo, prima di essere richiamato nel 2023 e nominato Prefetto della Congregazione dei vescovi. “Se riuscirà a venire già in questa edizione non lo so, mi sembra molto, ma chi lo sa: nella vita succedono anche i miracoli”, ha detto Binaghi in una nota della Fitp. “Sapevo che Papa Leone XIV è un grande appassionato di tennis, per noi è un orgoglio. Anche il fatto che abbiamo la nuova sede Fitp in un ex convento agostiniano, a Roma. Lo stiamo ristrutturando. Direi, non una, ma ben due coincidenze”.