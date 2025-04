Papa: Bonelli, ‘profonda gratitudine a Francesco’

26 Aprile 2025

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Voglio esprimere la mia profonda gratitudine a Papa Francesco. In un tempo segnato da guerre, riarmo e da un orizzonte planetario sempre più oscuro, la sua voce ha rappresentato una forza capace di dire con chiarezza e coraggio: fermatevi.” Così Angelo Bonelli al termine delle esequie di Papa Francesco, alle quali ha partecipato con una delegazione di Alleanza Verdi e Sinistra.

“La potenza del suo pontificato –prosegue Bonelli– risiede nell’essere riuscito a parlare non solo al mondo cattolico, dove ha rotto molti schemi tradizionali, ma anche al mondo dei non credenti. Questo tratto unico della sua figura lo ha reso un punto di riferimento globale, capace di abbracciare l’umanità intera. Francesco ha lanciato messaggi potenti su questioni cruciali: penso al dramma di Gaza, su cui ha avuto parole chiare e forti, tanto da suscitare la reazione di un Governo, come quello israeliano, che non ha espresso cordoglio né ha partecipato ai funerali. Non posso non ricordare anche la Laudato Si’, la sua enciclica sul cambiamento climatico, che ha rappresentato un autentico punto di svolta nella consapevolezza ecologista e nella difesa del nostro pianeta. Papa Francesco lascia un’eredità immensa di pace, giustizia e amore per la Terra e per ogni essere umano”.