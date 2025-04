Papa: Borghi (Iv), ‘incredibile intervista del Tg1 alla Meloni’

21 Aprile 2025

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “Dopo appena tre ore dalla morte, il Tg1 mette in moto una incredibile intervista telefonica a Giorgia Meloni in cui la Premier parla di sè. Del suo rapporto assiduo e quotidiano, dice ‘io e il Papa avevamo un gran rapporto’, con lui mi sentivo a mio agio. La portata storica di questo fatto meriterebbe riflessione, rispetto profondo, e anche silenzio. Non tutto può e deve essere piegato ad uso e consumo dell’influencercrazia”. Lo afferma il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.