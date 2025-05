Papa: Braga, ‘mondo guarda a Leone XIV per futuro pace’

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Dal dolore per la scomparsa di Papa Francesco alla gioia per l’elezione di Leone XIV. A lui il mondo guarda per costruire un futuro di pace. La cosa più preziosa per l’umanità”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera dei Deputati