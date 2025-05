Papa: Casellati, ‘augurio di pontificato forte e illuminato’

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Auguri a Papa Leone XIV, il nuovo Pontefice, 267° successore di Pietro. In un tempo segnato da guerre e divisioni, la sua elezione è un messaggio di speranza e unità per i credenti e per il mondo intero. A Papa Robert Francis Prevost va l’augurio di un pontificato forte e illuminato vicino alle persone e capace di raccogliere e rilanciare l’eredità di Papa Francesco, per il bene della Chiesa e per la pace dell’umanità intera”. Così il ministro Elisabetta Casellati sui social.