Papa: Conte, ‘dolore immenso, guida per tutti noi in tempi difficili’

21 Aprile 2025

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “La morte di Papa Francesco è un dolore immenso. Le sue ostinate parole di pace, dialogo e solidarietà a tutti i costi sono e resteranno una guida per tutti noi in questi tempi così difficili. Grazie per ogni insegnamento, riposi in pace”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.