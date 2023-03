Papa Francesco ricoverato al Gemelli per ‘affaticamento respiratorio’

Marzo 29, 2023

Città del Vaticano, 29 mar. (Adnkronos) – Papa Francesco è stato ricoverato nel pomeriggio di oggi, 29 marzo, al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma a seguito, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie, di un ‘affaticamento respiratorio’.

Il Pontefice avrebbe accusato problemi respiratori subito dopo l’udienza generale in Piazza San Pietro, mentre si trovava nella sua abitazione di Santa Marta. Immediato l’intervento dello staff che assiste il Papa e il successivo trasferimento in ambulanza al Gemelli dove, tra gli altri accertamenti sanitari, apprende l’Adnkronos, è stato sottoposto a una Tac toracica per verificare la situazione dei bronchi che ha dato esito negativo.

Con Papa Francesco, a quanto si apprende, si trovano tra gli altri il professor Andrea Arcangeli, Direttore Sanità ed Igiene del Governatorato del Vaticano e Massimiliano Strappetti, assistente sanitario personale del Pontefice.

Per il Santo Padre è previsto qualche giorno di ricovero ospedaliero e di riposo. Gli impegni del Papa sono stati annullati per i prossimi giorni perché i controlli possano proseguire per il tempo necessario.

A dare l’annuncio del trasferimento del Santo Padre in ospedale, una nota del portavoce vaticano Matteo Bruni in cui si spiegava che Bergoglio “si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”.

Dopo la notizia del ricovero, troupe tv, fotografi e giornalisti ‘presidiano’ l’ingresso del Policlinico Gemelli. Nel piazzale erboso, appena fuori dall’ospedale, si sono appostate le telecamere per le dirette televisive e per riprendere le finestre del decimo piano dove il Pontefice è stato ricoverato.

Il precedentericovero di Francesco al Gemelli risaliva al luglio del 2021 quando era stato operato per una stenosi diverticolare del sigma. Un intervento delicato, in anestesia generale, per il quale il Pontefice era rimasto in ospedale per una settimana.

Da tempo poi Francesco soffre di una gonalgia, un dolore al ginocchio destro, che negli spostamenti lo costringe all’utilizzo della sedia a rotelle.