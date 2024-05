Papa: già centinaia di persone in attesa a Verona

18 Maggio 2024

Verona, 18 mag. – (Adnkronos) – Già centinaia di persone, fedeli, famiglie con bambini, sono in attesa fuori della basilica di San Zeno prima tappa della visita del Papa a Verona. Francesco è decollato dal Vaticano alle 6.30 ed è previsto che atterri alle 8 nell’antistadio del Bentegodi dove ad attenderlo ci sono già il vescovo di Verona Domenico Pompili, il sindaco Damiano Tommasi, il presidente della Regione Luca Zaia, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il prefetto Demetrio Martino. Il Papa andrà subito alla basilica di San Zeno per l’incontro 850 preti e consacrati per un momento di preghiera.