Papa: Grillo, ‘la Chiesa è in crisi e sta soffrendo, Francesco in Tv fa riflettere’

Gennaio 14, 2024

Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Il Papa questa sera va in televisione. La scelta di questi mezzi di comunicazione mi fa riflettere sul fatto che la Chiesa sia in crisi. La Chiesa è diventata la classe media e come la classe media sta soffrendo”. Lo scrive sui suoi social Beppe Grillo, pubblicando anche un video in cui tra l’altro dice: “Il cattolicesimo sta crollando, si affida a agenzia di stampa, media, medium di informazione miserabili. E’ molto in difficoltà”. Grillo, tra l’altro, invoca anche una modifica dei Patti lateranensi.