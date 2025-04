Papa: gruppi ebraici americani piangono la morte di Francesco

21 Aprile 2025

Washington, 21 apr. (Adnkronos) – L’American Jewish Committee (Ajc) e la statunitense Unione per il Giudaismo Riformato piangono la morte di Papa Francesco. Nel ricordare il Pontefice, l’Ajc ha sottolineato i legami di Francesco con le comunità ebraiche e le sue visite in Israele, alla Grande Sinagoga di Roma e ad Auschwitz. “Francesco ha ripetutamente condannato l’antisemitismo, definendolo un peccato contro Dio e non cristiano”, ha sottolineato l’Ajc.

Il rabbino Rick Jacobs dell’Unione per il Giudaismo Riformato, che ha incontrato Francesco nel 2017, ha elogiato il lavoro di Francesco nel contrastare questioni come il cambiamento climatico e le leggi contro l’omosessualità. Jacobs ha inoltre elogiato l’impegno interreligioso di Francesco. “Il rapporto tra le comunità cattolica ed ebraica è fiorito sotto la guida di Papa Francesco. Ha onorato il patrimonio comune delle nostre fedi e ha intrapreso azioni significative per sanare le ferite storiche, rafforzando un percorso verso il rispetto reciproco e la collaborazione”, ha dichiarato Jacobs. “Abbiamo particolarmente apprezzato i costanti appelli di Papa Francesco al dialogo e al rispetto reciproco tra israeliani e palestinesi”.