Papa: ‘guerra sempre una sconfitta’

Gennaio 3, 2024

Città del Vaticano, 3 gen. (Adnkronos) – ”Non dimentichiamo i popoli che sono in guerra. La guerra è una pazzia. Sempre la guerra è una sconfitta, sempre una sconfitta. Preghiamo per la gente in Palestina, in Israele, in Ucraina e tanti altri posto dove c’è la guerra”. Lo ha detto Papa Francesco durante l’’udienza generale di questa mattina nell’Aula Paolo VI.