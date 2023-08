Papa: incontra giovani che non potranno essere a Lisbona, alcuni in comunità di recupero

Agosto 2, 2023

Roma, 02 ago. – (Adnkronos) – Città del Vaticano, 2 ago.(Adnkronos) **presenti anche dei nonni** Il Papa, stamani, a Casa Santa Marta, prima della sua partenza per Lisbona, “ha salutato una quindicina persone; tra queste alcuni giovani, ragazze e ragazzi, che stanno vivendo un periodo in una comunità di recupero, e che quindi sono impossibilitati a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù. Con loro erano tre nonni con i loro nipoti”. Lo fa sapere il Vaticano. “ Questo incontro, come anche la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani appena celebrata, sottolinea il legame tra le generazioni, che possono sostenersi reciprocamente e apprendere le une dalle altre”, sottolinea il Vaticano.