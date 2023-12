Papa: La Russa, ‘faro di saggezza, pace, unione e speranza non solo per i fedeli’

Dicembre 17, 2023

Roma, 17 dic (Adnkronos) – “In un mondo sempre più complesso, la figura del Santo Padre emerge come un faro di saggezza, pace, unione e speranza, non solo per i fedeli, ma per l’intera comunità internazionale. La Sua guida rappresenta un pilastro di forza e di ispirazione, fondamentale per il cammino di pace”. Lo scrive il presidente del Senato Ignazio La Russa in un messaggio indirizzato al segretario di Stato Vaticano, santità cardinale Pietro Parolin.

“In occasione della ricorrenza odierna del Sommo Pontefice, La prego, dunque, Vostra Eminenza, di far giungere al Santo Padre i miei auguri più sinceri, assieme a quelli dell’Assemblea di Palazzo Madama. Mi unisco ai fedeli di tutto il mondo nell’offrire preghiere e pensieri di vicinanza a Papa Francesco, nella speranza che il suo messaggio di amore e unità continui a risuonare e a portare cambiamenti positivi”, aggiunge La Russa.