Maggio 27, 2023

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Papa Francesco intervistato in Rai, rappresenta un evento storico – la prima volta di un pontefice in uno studio televisivo – e l’esempio di un nuovo percorso di valore. Con la nuova gestione della televisione pubblica, si inaugura anche un nuovo cammino che ha già riflessi internazionali e di prestigio”. Lo dicono i componenti della Lega in Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Tilde Minasi ed Elena Murelli.