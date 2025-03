Papa: Lega, ‘suo messaggio di pace sempre più necessario’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Auguri affettuosi di buona guarigione a Papa Francesco, dimesso oggi dall’ospedale. Una buona notizia per la comunità cristiana e per tutti i popoli del mondo, soprattutto in questo momento storico, in cui diventa sempre più necessario il suo messaggio di pace”. Così i capigruppo della Lega al Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.