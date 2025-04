Papa: Lorefice (M5S), ‘il suo insegnamento continuerà a ispirarci’

26 Aprile 2025

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Oggi ho avuto il privilegio di presenziare, in rappresentanza delle Istituzioni, alle esequie del Santo Padre Papa Francesco. Un momento di profonda commozione e raccoglimento, insieme a leader religiosi e civili da tutto il mondo, per rendere omaggio a un uomo che ha saputo incarnare i valori dell’umiltà, della giustizia, della fratellanza universale e della custodia del creato. Il suo appello costante alla pace, alla solidarietà e al rispetto per l’ambiente rimarrà un faro per le generazioni presenti e future. Il suo insegnamento continuerà a ispirare le nostre coscienze e le nostre azioni, al servizio del bene comune e della dignità di ogni essere umano. Che la terra gli sia lieve”. Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, segretario di Presidenza del Senato.