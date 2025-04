Papa: Lula, ‘Francesco ha portato in Vaticano il tema del cambiamento climatico’

21 Aprile 2025

Brasilia, 21 apr. (Adnkronos) – “Oggi l’umanità perde la voce del rispetto e dell’accettazione degli altri. Papa Francesco ha vissuto e propagato nella sua vita quotidiana l’amore, la tolleranza e la solidarietà che sono alla base degli insegnamenti cristiani”. Lo ha scritto su X il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, sottolineando che “l’argentino Jorge Bergoglio ha cercato instancabilmente di portare amore dove c’era odio. Unione dove c’era discordia. E la consapevolezza che siamo tutti uguali, che viviamo nella stessa casa, il nostro pianeta, che ha urgente bisogno delle nostre cure”.

“Con la sua semplicità, il suo coraggio e la sua empatia, Francesco ha portato in Vaticano il tema del cambiamento climatico – prosegue Lula nel suo post – Ha criticato vigorosamente i modelli economici che hanno portato l’umanità a produrre così tante ingiustizie. Ha dimostrato che questo stesso modello è ciò che genera disuguaglianze tra paesi e persone. Ed è sempre stato al fianco di chi ne ha più bisogno: i poveri, i rifugiati, i giovani, gli anziani e le vittime della guerra e di ogni forma di pregiudizio”.

“Le volte in cui Janja e io abbiamo avuto la fortuna di incontrare Papa Francesco e di essere ricevuti da lui con grande affetto, abbiamo potuto condividere i nostri ideali di pace, uguaglianza e giustizia – aggiunge Lula – Ideali di cui il mondo ha sempre avuto bisogno. Che Dio conforti quanti oggi, in ogni parte del mondo, soffrono il dolore di questa immane perdita. In sua memoria e in omaggio alla sua opera, decreto sette giorni di lutto in Brasile. Il Santo Padre non c’è più, ma i suoi messaggi rimarranno impressi nei nostri cuori”.