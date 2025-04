Papa: Lupi, ‘ci ha invitato a riandare all’essenziale’

23 Aprile 2025

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Vorrei esprimere come uomo e come politico la gratitudine verso Papa Francesco. Ci ha inviato a riandare all’essenziale, proprio per questo è stato spiazzante nel suo stile di governo”. Lo ha sottolineato il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, nel corso della commemorazione a Camere riunite di Papa Francesco.