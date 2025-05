Papa: Magi, ‘Prevost raccolga eredità Francesco su ultimi’

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Robert Francis Prevost è il nuovo Papa. Il mio auspicio è che possa raccogliere l’eredità di Francesco sull’attenzione per chi è considerato ultimo, come migranti e persone detenute. Ma anche che dia un contributo prezioso per la pace giusta in Ucraina e per la fine del conflitto in Medio Oriente”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.