Papa: Malan, ‘senatori FdI si uniscono a dolore e cordoglio per scomparsa Francesco’

21 Aprile 2025

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “I senatori di Fratelli d’Italia si uniscono al dolore e al vasto cordoglio che la notizia della morte di Papa Francesco ha suscitato nel mondo. Papa Bergoglio è stato un pontefice innovatore e non riconducibile a facili schemi. Il suo impegno per la pace e per i meno fortunati hanno costantemente segnato i dodici anni del suo pontificato e segnano una via che andrà ben oltre la sua esistenza in terra”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.