Papa: Mattarella, ‘pellegrinaggio in Bahrein forte incoraggiamento per pace’

Novembre 3, 2022

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Voglia accogliere, Santità, l’espressione della mia profonda gratitudine per il suo messaggio di saluto all’atto della partenza per il Regno del Bahrein. Questo suo pellegrinaggio nel cuore del Golfo Persico, in occasione del ‘Forum bahreinita per il dialogo’, rinnova a tutti gli uomini di buona volontà il suo forte incoraggiamento ad adoperarsi per la fratellanza umana, presidio della pace e di una più efficace tutela dei diritti della persona. Le giunga, unitamente ai sensi della mia massima considerazione, il più affettuoso augurio di buon viaggio”. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale messaggio inviato a Papa Francesco.