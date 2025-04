Papa: Meloni commossa, ‘mi mancherà, con lui ti potevi confrontare su tutto’**

21 Aprile 2025

Roma, 21 apr (Adnkronos) – Papa Francesco “mancherà anche a me, avevo con lui uno straordinario rapporto personale. Con lui si poteva parlare di tutto, ho avuto il privilegio di potermi confrontare con lui su tutto. E’ stato molto particolare come Pontefice, si poteva parlare con lui di tutto con semplicità, come si poteva fare con il proprio parroco. Una persona con cui ti sentivi bene, a tuo agio”. Lo ha detto Giorgia Meloni al Tg1, con la voce rotta dalla commozione.